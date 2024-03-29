عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفيرة الأمريكية تزرو كنيسة الأنبا انطونيوس بمطرانية المنيا.. شاهد

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية والأنبا مكاريوس بالمطرانية

استقبل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية  هيرو مصطفى والوفد المرافق لها بدار المطرانية بمدينة المنيا في إطار زيارتها للمحافظة أمس الخميس.


واستعرض الأنبا مكاريوس خلال اللقاء دور الكنيسة في المجتمع وسبل التعايش السلمي ودور الكنيسة في التوعية وانماء روح الانتماء للوطن بين افراد الشعب.

ضم الوفد المرافق السفيرة مار سانشو، نائبة مدير المعونة الامريكية في مصر واليسا اليمو مسئول شئون سياسية بالسفارة وكريستوفر دويج مسئول شئون الثقافية وشهاب وجيه اخصائي سياسات.

وقام الوفد بزيارة كنيسة الأنبا انطونيوس بالمطرانية ومزار المتنيح نيافة الأنبا ارسانيوس.

وحضر اللقاء القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية والقس ميخائيل مكرم والدياكون بولس والدياكون بيشوي.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد استقبل  أمس الخميس  هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف و عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

أشار محافظ المنيا خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات فى بناء وتنمية المجتمع وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لخدمة جميع المواطنين وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، موضحا أن  المنيا حظيت بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة  لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، بما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ  تقديم كافة سبل الدعم لإعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مناطق سياحية على مر العصور التاريخية ، إلى جانب  أهم  المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار المحلى و الدولى، مضيفاً ان المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات .

من جانبها، أعربت السيدة هيرو ، عن بالغ سعادتها بزيارة محافظة المنيا،  وأكدت على عمق العلاقات بين  مصر والولايات المتحدة الأميركية، متطلعةً لمزيد من الشراكة والتعاون فى العديد من القطاعات التنموية بالمحافظة

الأنبا مكاريوس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا السفيرة الأمريكية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

حريق في مطعم أسماك شهير بجوار نادي القضاة بالعجوزة

الاحتلال يزعم قـ تل قيادي في حماس عند مستشفى الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ