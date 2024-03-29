السفيرة الأمريكية تزرو كنيسة الأنبا انطونيوس بمطرانية المنيا.. شاهد

استقبل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية هيرو مصطفى والوفد المرافق لها بدار المطرانية بمدينة المنيا في إطار زيارتها للمحافظة أمس الخميس.



واستعرض الأنبا مكاريوس خلال اللقاء دور الكنيسة في المجتمع وسبل التعايش السلمي ودور الكنيسة في التوعية وانماء روح الانتماء للوطن بين افراد الشعب.

ضم الوفد المرافق السفيرة مار سانشو، نائبة مدير المعونة الامريكية في مصر واليسا اليمو مسئول شئون سياسية بالسفارة وكريستوفر دويج مسئول شئون الثقافية وشهاب وجيه اخصائي سياسات.

وقام الوفد بزيارة كنيسة الأنبا انطونيوس بالمطرانية ومزار المتنيح نيافة الأنبا ارسانيوس.

وحضر اللقاء القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية والقس ميخائيل مكرم والدياكون بولس والدياكون بيشوي.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد استقبل أمس الخميس هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف و عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

أشار محافظ المنيا خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات فى بناء وتنمية المجتمع وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لخدمة جميع المواطنين وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، موضحا أن المنيا حظيت بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، بما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم لإعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مناطق سياحية على مر العصور التاريخية ، إلى جانب أهم المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار المحلى و الدولى، مضيفاً ان المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات .

من جانبها، أعربت السيدة هيرو ، عن بالغ سعادتها بزيارة محافظة المنيا، وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، متطلعةً لمزيد من الشراكة والتعاون فى العديد من القطاعات التنموية بالمحافظة