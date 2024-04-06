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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي ينتظرون استخراج طه ضحية السقوط في بئر بصحراء المنيا| فيديو

استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر

بعد 5 أيام من الحفر المتواصل ينتظر أهالي قرية عزاقه بالمنيا استخراج جثمان شاب مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطل بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لانتشال الشاب والذي سقط في البئر أثناء العودة إلى منزله فجر  الثلاثاء الماضي مع استمرار عملية الحفر من أجل الوصول إلى قاع البئر والعثور على الجثمان.


وقال الأهالي ان طه محمد عبد العزيز 30 سنة أنه أثناء تجوله بالقرب من مزرعة يعمل بها فجر الثلاثاء بعد تناوله وجبة السحور وأثناء حديثه في التليفون المحمول سقط في البئر المعطل وبعد ما يقرب من 45 دقيقه من اختفائه سمع أصدقائه صوت استغاثات " طه" من البئر  وعلى الفور تحركوا مسرعين فوجدوه يستغيث وقاموا بإنزال زجاجة مياة وكشاف وتليفون للتواصل معه كما استغاثوا بالأهالي وجميع أفراد عائلته وأصدقائه لسرعة نجدته.

وأضافوا أنه حاول أن ينزل أحد الأشخاص باستخدام  ونش وحبل لانتشال طه فنزل ما يقرب 3 أمتار ولم يستطيع النزول وكاد ان يختنق بسبب قلة الأكسجين.

وأشاروا أنهم تواصلوا مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجاء رجال الحماية المدينة وحاولوا انتشاله من البئر وقاموا بانزال حبل إلا أنه أثناء الصعود انقطع الحبل وفقدنا الاتصال والتواصل معه.

و أوضحوا أن البئر قطرة ضيق لا يتعدى 60  سنتيمتر وحاليا نقوم بالحفر بجواره للوصول الي " طه" باستخدام عدد من الحفارات واللوادر ودقاق وسيارات والمعدات لإنقاذه إلا أن جميع الجهود فشلت حتى الآن.

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فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميق بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا يصل عمقه الي ما يقرب من 25 متر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

احتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى ان هذه الواقعه أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب  والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

وأصدر المحافظ تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة  4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي قرية 8 دائرة مركز المنيا وضع يد حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه  وجار المتابعة.

استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
طه محمد عبد العزيز وفاة قرية عزاقه طه ضحية السقوط في بئر المنيا قرية طوخ الخيل

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