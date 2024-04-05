مجلس إدارة نادي المنيا يكرم فريق كرة اليد بعد صعوده للدوري الممتاز

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر فرق قطاع كرة اليد والفريق الأول الصاعد للدوري الممتاز، والحاصل على كأس البطولة بعد تصدره للفرق الصاعدة على مستوى البطولة، وذلك في احتفالية كبرى مساء الخميس.

حضر فعاليات الحفل المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ود مصطفى فتحي نائب رئيس النادي، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة وأعضاء مجلس إدارة النادي د. رحاب سراج وأحمد على وشادي عادل وهاني صدقي أعضاء مجلس إدارة النادي وكابتن هشام ربيع مدير منطقة المنيا لكرة اليد.

وقدم المحاسب عاطف عبد الجابر الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد شعبان وأكد أن النادي يثق دائما في أبنائه ويمنحهم الثقة والدعم لاستكمال مسيرة الرياضة في كافة الألعاب، متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق الصعود لدوري المحترفين.

وهنأ مندي عكاشة النادي واللاعبين مشيرًا إلى أنهم قدموا موسما قويا للغاية واستحقوا الصعود عن جدارة متمنيا تحقيق انتصارات متتالية في جميع الألعاب الفردية والجماعية.

وقال الدكتور مصطفى فتحي نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع اليد، إن الفريق استحق الصعود بآدائه المميز، وتكريمنا لهم اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، وحفروا اسمائهم بماء من ذهب لأنهم اعادوا النادي لمكانه الطبيعي، وسنظل نساعدهم حتى الصعود لدوري المحترفين.

وشكر كابتن محمد شعبان المدير الفني للمنيا مجلس الإدارة على الدعم وتسخير كافة الإمكانيات للجهاز واللاعبين طوال الموسم، وثقتهم فيه كأول موسم للتدريب، واعدا الجميع ببذل قصارى جهده لصعود الفريق لدوري المحترفين،ورفع اسم نادي المنيا عاليا.

يذكر أن الحفل قام بتقديمه الكابتن محمد فاروق وأشرف على تنظيمه وتوزيع الجوائز كابتن محمود خليل إداري قطاع كرة اليد.