عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس إدارة نادي المنيا يكرم فريق كرة اليد بعد صعوده للدوري الممتاز

تكريم فريق اليد
تكريم فريق اليد

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر فرق قطاع كرة اليد والفريق الأول الصاعد للدوري الممتاز، والحاصل على كأس البطولة بعد تصدره للفرق الصاعدة على مستوى البطولة، وذلك في احتفالية كبرى مساء الخميس.

حضر فعاليات الحفل المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ود مصطفى فتحي نائب رئيس النادي، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة وأعضاء مجلس إدارة النادي د. رحاب سراج وأحمد على وشادي عادل وهاني صدقي أعضاء مجلس إدارة النادي وكابتن هشام ربيع  مدير منطقة المنيا لكرة اليد.

في لفتة انسانية..محافظ المنيا يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة لمسنة بقرية نزلة سعيد

حملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المنيا

وقدم المحاسب عاطف عبد الجابر الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد شعبان وأكد أن النادي يثق دائما في أبنائه ويمنحهم الثقة والدعم لاستكمال مسيرة الرياضة في كافة الألعاب،  متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق الصعود لدوري المحترفين.

وهنأ مندي عكاشة النادي واللاعبين مشيرًا إلى أنهم قدموا موسما قويا للغاية واستحقوا الصعود عن جدارة متمنيا تحقيق انتصارات متتالية في جميع الألعاب الفردية والجماعية.

وقال الدكتور مصطفى فتحي نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع اليد، إن الفريق استحق الصعود بآدائه المميز، وتكريمنا لهم اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، وحفروا اسمائهم بماء من ذهب لأنهم اعادوا النادي لمكانه الطبيعي،  وسنظل نساعدهم حتى الصعود لدوري المحترفين.

وشكر كابتن محمد شعبان المدير الفني للمنيا مجلس الإدارة على الدعم وتسخير كافة الإمكانيات للجهاز واللاعبين طوال الموسم، وثقتهم فيه كأول موسم للتدريب، واعدا الجميع ببذل قصارى جهده لصعود الفريق لدوري المحترفين،ورفع اسم نادي المنيا عاليا.

يذكر أن الحفل قام بتقديمه الكابتن محمد فاروق وأشرف على تنظيمه وتوزيع الجوائز كابتن محمود خليل إداري قطاع كرة اليد.

إدارة النادي الشباب والرياضة المنيا الرياضي ة للدوري الممتاز محافظ المنيا نادي المنيا نائب رئيس النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

في لفتة انسانية..محافظ المنيا يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة لمسنة بقرية نزلة سعيد

ترشيحاتنا

ظاهرة خطيرة..النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال بسلوكيات التعامل مع القطارات

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار .. تفاصيل

قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. سنة مهجورة احذر أن تفوتك اليوم

مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ