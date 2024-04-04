بالمجان.. الكشف علي 1554 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية بلنصورة بأبوقرقاص

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص خلال يومي 1 و 2 من ابريل الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1554 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 363 حالة جراحة، 335 حالة أطفال، 292 باطنة، ، 62 حالات نساء، 104 أسنان، 180جلدية، 172 أنف وأذن، 46 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 257 تحليلا متنوعا، وحالتى موجات صوتية و7حالات أشعة عادية و 123 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 85 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 متردداً.