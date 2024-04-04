محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط فى بئر بالظهير الصحراوى..صور

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

كان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / احمد عطيه حموده السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه ، وجار المتابعة.

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر