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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط فى بئر بالظهير الصحراوى..صور

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  متابعته المستمرة  لتداعيات حادث  وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

 

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كان المحافظ  قد أصدر تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث  حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة  عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا  فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / احمد عطيه حموده السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه ، وجار المتابعة.

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط في بئر
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غرفة عمليات المحافظة مكان الحادث مياه جوفية وفاه شاب رئيس الوحدة المحلية النيابة العامة الصحراوى الغربى استخراج جثة

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