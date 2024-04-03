صحة المنيا تنظم 7 قوافل لتقديم الخدمات الطبية المجانية خلال مارس الماضى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة، تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجاً بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسى، فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا، خلال شهر مارس الماضي، شملت قري ( سرير مفتاح- ادمو- قرية8) بمركز المنيا، وقرى ( داقوف - العور- دفش- اسطال) بمركز سمالوط.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعاً وموجات صوتيه لعدد 45 حالة، و48 أشعة سينية و 715 كشف مبكر للضغط والسكر و 567 حالة تحويل داخلى وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 متردداً .