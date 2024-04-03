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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاولوا إنقاذه.. كواليس سقوط مزارع فى بئر مياه جوفية بصحراوى المنيا

استمرار أعمال انتشال
استمرار أعمال انتشال المزارع

ما يقرب من 30 ساعة متواصلة ولا تزال الجهود مستمرة لمحاولة انتشال شاب مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطل بمنطقة صحراويه بالقرب من الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لسرعة انتشال الشاب والذي سقط أثناء العودة إلى منزله مساء فجر امس الثلاثاء.

 

القصه بدأت من يوم الإثنين في ساعة متأخرة من الليل عندما خرج الشاب طه محمد 35 سنه من أبناء قرية عزاقه بمركز المنيا الي المزرعة وأثناء حديثه فى التليفون المحمول سقط فى بئر يصل عمقه الي 23 متر وعندما علم الأهل ظل التواصل معه لانقاذه وتم إنزال حبل به هاتف محمول للتواصل معه إلا أنه بعد أن تم رفعه عدة أمتار انقطع الحبل من جديد ليعود إلى مكانه.

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فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميقه معطل  بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا يصل عمقها الي 20 متر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط  م – ط – ع – 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعه لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى ان هذة الواقعه أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

 

استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
استمرار أعمال الحفر لانتشال الشاب
التليفون المحمول الحماية المدنية الطريق الصحراوي الغربي سقوط الطفل ريان في بئر محضر بالواقعة مياه جوفية مواقع التواصل الاجتماع جهود مستمرة الطريق الصحراوي

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