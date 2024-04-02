محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي: جموع الشعب تقف خلف قيادتكم الحكيمة

بمناسبة حلف اليمين لولاية جديدة..

قدم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً لمسيرة العطاء من اجل مصر والمصريين وتحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل جمهورية جديدة تليق بحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة .

وبعث المحافظ ببرقية تهنئة للرئيس السيسى، جاء فيها : " يشرفني فخامة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة المنيا وكافة أجهزتها بجميع مواقع العمل ، بأخلص التهاني القلبية وفائق التقدير وعظيم الحب والامتنان لفخامتكم بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تؤكد وقوف جموع الشعب خلف قيادتكم الحكيمة ، وثقته فى رؤيتكم الثاقبة التى قادت مصر إلى بر الأمان وإعادة للدولة المصرية هيبتها ومكانتها وهو ما تجلى فى خروج ملايين الشعب المصري العظيم في ملحمة حب وطنية ، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لإيمان المصريين بحتمية إعادة البناء واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها فخامتكم في فترة قياسية أدهشت العالم ، و جاء هذا الفوز الساحق بثقة الشعب المصري العظيم ثمرة جهودكم وعطائكم الوطنى المخلص والمميز فى كافة المجالات خلال السنوات العشر الماضية .

وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وفى هذه الأيام المباركة ، ندعو الله عز وجل أن يوفق سيادتكم في الفترة الرئاسية الجديدة استكمالاً لمسيرة العطاء والإنجاز ، وترسيخا لدعائم الدولة المصرية ، وان تحقق لمصر وشعبها الرخاء والأمن والاستقرار ، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والسلام، سائلين المولى القدير أن يحفظكم لمصر وشعبها ، ويرعاكم من كل مكروه وسوء، وان يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم " .

