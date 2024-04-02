عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة حلف اليمين لولاية جديدة..

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي: جموع الشعب تقف خلف قيادتكم الحكيمة

محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي

قدم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً لمسيرة العطاء من اجل مصر والمصريين وتحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل جمهورية جديدة تليق بحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة .

وبعث المحافظ ببرقية تهنئة للرئيس السيسى، جاء فيها : " يشرفني فخامة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة المنيا وكافة أجهزتها بجميع مواقع العمل ، بأخلص التهاني القلبية وفائق التقدير وعظيم الحب والامتنان لفخامتكم بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تؤكد وقوف جموع الشعب خلف قيادتكم الحكيمة ، وثقته فى رؤيتكم الثاقبة التى قادت مصر إلى بر الأمان وإعادة للدولة المصرية هيبتها ومكانتها وهو ما تجلى فى خروج ملايين الشعب المصري العظيم في ملحمة حب وطنية ، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لإيمان المصريين بحتمية إعادة البناء واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها فخامتكم في فترة قياسية أدهشت العالم ، و جاء هذا الفوز الساحق بثقة الشعب المصري العظيم ثمرة جهودكم وعطائكم الوطنى المخلص والمميز فى كافة المجالات خلال السنوات العشر الماضية .

إفطار جماعي.. حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالي المنيا

تموين المنيا يضبط 97 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وفى هذه الأيام المباركة ، ندعو الله عز وجل أن يوفق سيادتكم في الفترة الرئاسية الجديدة استكمالاً لمسيرة العطاء والإنجاز ، وترسيخا لدعائم الدولة المصرية ، وان تحقق لمصر وشعبها الرخاء والأمن والاستقرار ، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والسلام، سائلين المولى القدير أن يحفظكم لمصر وشعبها ، ويرعاكم من كل مكروه وسوء، وان يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم " .
 

أهداف التنمية الشاملة أدائه اليمين الدستورية أسامة القاضي محافظ المنيا الانتخابات الرئاسية التنمية الشاملة والمستدامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

موضوعات متعلقة

إفطار جماعي.. حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالي المنيا

ترشيحاتنا

استمرار التذبذب في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

فتاة تسأل: عادي أقلع الحجاب أمام صاحبتي المسيحية.. علي جمعة يجيب

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد

نواب يهنئون السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة.. حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح.. وخطاب تنصيبه يليق بقائد مصر وبنّائها الأعظم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ