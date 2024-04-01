عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفطار جماعي.. حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالي المنيا

حياة كريمة تنظم إفطار
حياة كريمة تنظم إفطار جماعي

في أجواء رمضانية دافئة نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمركز ديرمواس جنوب المنيا إفطارًا جماعيًا في قرية نجع لوقا والجعيدي إحدى القرى الأكثر فقراً في ديرمواس.

حضر الإفطار الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وأحمد العمدة منسق عام المحافظة ومحمد مصطفي سليمان منسق متابعة المشروعات وأحمد منازع منسق المركز وعمار محمود مسئول متطوعي المحافظة بمشاركة عددٌ كبيرٌ من أهالي القرية، حيث عبّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة التي أدخلت البهجة على قلوبهم.

وقام متطوعو "حياة كريمة" بتوزيع 500 وجبة على المواطنين في منازلهم إيمانًا منهم بأهمية مشاركة السعادة مع جميع أفراد القرية.

وأكد أحمد العمدة علي حرص مؤسسة "حياة كريمة" على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

ووجه أهالي القرية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على هذه المبادرة الرائعة التي أدخلت البهجة في نفوسهم مؤكدين أن هذا الإفطار يدل على اهتمام الدولة بالقرى، حيث تُمثّل مبادرة "حياة كريمة" نموذجًا مشرفًا للعمل الإنساني، إذ تسعي لتحقيق أهدافها النبيلة في تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

وتُعدُّ هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواءً رمضانيةً دافئةً على المكان.

 

أجواء رمضانية التكافل والتراحم القرى الأكثر فقرا تحسين حياة المواطنين حياة كريمة بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

موضوعات متعلقة

المنيا.. حملات دورية لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالقرى والمدن

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن زيارة السيسي للأردن: في الوقت المناسب

مران الأهلي| إجراء جديد بشأن ياسر إبراهيم بعد إصابته

الأضخم منذ 7 أكتوبر.. صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار

عاجل.. أحمد موسى: السيسي يفوز بجائزة بطل السلام من برلمان البحر المتوسط

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ