إفطار جماعي.. حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالي المنيا

في أجواء رمضانية دافئة نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمركز ديرمواس جنوب المنيا إفطارًا جماعيًا في قرية نجع لوقا والجعيدي إحدى القرى الأكثر فقراً في ديرمواس.

حضر الإفطار الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وأحمد العمدة منسق عام المحافظة ومحمد مصطفي سليمان منسق متابعة المشروعات وأحمد منازع منسق المركز وعمار محمود مسئول متطوعي المحافظة بمشاركة عددٌ كبيرٌ من أهالي القرية، حيث عبّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة التي أدخلت البهجة على قلوبهم.

وقام متطوعو "حياة كريمة" بتوزيع 500 وجبة على المواطنين في منازلهم إيمانًا منهم بأهمية مشاركة السعادة مع جميع أفراد القرية.

وأكد أحمد العمدة علي حرص مؤسسة "حياة كريمة" على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

ووجه أهالي القرية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على هذه المبادرة الرائعة التي أدخلت البهجة في نفوسهم مؤكدين أن هذا الإفطار يدل على اهتمام الدولة بالقرى، حيث تُمثّل مبادرة "حياة كريمة" نموذجًا مشرفًا للعمل الإنساني، إذ تسعي لتحقيق أهدافها النبيلة في تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

وتُعدُّ هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواءً رمضانيةً دافئةً على المكان.