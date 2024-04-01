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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. حملات دورية لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالقرى والمدن

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام.

و قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا بمواصلة جهودها في إطار دعم الإنارة العامة، لإصلاح أعطال الكهرباء وتوصيل الأسلاك الكهربائية التي تم قطعها بسبب سوء الأحوال الجوية أمام المساكن وأمام كنيسة القديسة دميانة بماقوسة على طريق مصر أسوان الزراعي وإعادة التيار الكهربائي وتم تغيير الأسلاك الكهربائية وتوصيل أسلاك كهربائية أكثر أمانا ً بـ"قرية بنى محمد سلطان" وتم إعادة إنارة الطريق لتوضيح الرؤية للمواطنين منعا للحوادث المرورية.

وواصلت الوحدة المحلية بـ"بني احمد الغربية" أعمال تركيب ٤ كشافات جديدة بالطرق الرئيسية ، إلى جانب صيانة ٢٠ كشافا بالقرية وأيضا تم صيانة وإنارة الكشافات على الطريق العام بـ"قرية نزلة حسين "حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

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استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات بمراكز المنيا

وفى مركز مغاغة واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف حملاتها في مجال دعم الإنارة العامة وتركيب كشافات للمناطق المظلمة حيث نفذت حملة صيانة كشافات الإنارة بالطرق الدائري ومدخل قريتي  ابا والعباسية ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً واصلاح الكشافات ، وذلك لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات حرصاً على سلامة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة لصيانة الأعمدة وإنارة الطرق الرئيسية، والفرعية بنطاق الوحدة المحلية القروية" بنى موسى .

وتواصل مدينة بنى مزار، المتابعة المستمرة في رفع مستوي إنارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية و الفرعية ، بالإضافة إلي استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية لالحسينية - أبو جرج - بنى على وتم صيانة الأعمدة بالطريق العام المؤدى لعزبة التوت ونجع العرب والجزيرة والطريق الدائري ببني علي لسلامة المواطنين إلى جانب استكمال دهان أعمدة الإنارة على رصيف طريق مصر أسوان الزراعي لإظهار الجانب الجمالي لمدخل المدينة .

إجراء أعمال الصيانة أعمال الصيانة الدورية الحملات التموينية الطريق العام الطرق الرئيسية المتابعة المستمرة حرم الطريق العام كنيسة القديسة دميانة

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