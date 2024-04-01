لتسهيل الحركة المرورية وزيادة الاستثمارات بالمنيا.. الصحراوي الغربي ومحور سمالوط والبويطي طرق عالمية في عهد السيسي.. شاهد

تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا في قطاع الطرق والنقل على مستوى المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم الانتهاء من إنشاء الطريق الصحراوى الغربى القاهرة المنيا بطول 230 كيلو متر إضافة إلى إنشاء محور سمالوط على النيل بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه وطريق بني مزار البويطي بطول 193 كيلو متر بتكلفة 780 مليون جنيه وقام بافتتاح هذه المشروعات العملاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بأسبوع الصعيد

يقول اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة الجمهورية الجديدة



وأضاف إن المحافظة تشهد طفرة ونقله كبيرة في قطاع النقل والطرق حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلو متر حيث شملت المرحلة الأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً وتم إنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.



كما تم إنشاء طريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

وأوضح أن الطريق شمل أيضا إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا ليكون الطريق محورا حرا للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محور سمالوط على نهر النيل بطول 24 كيلو متر وعرض 21 متر يشتمل على 47 عملًا صناعيًا منها 30 كوبري 17 نفق وبربخ لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، بتكلفة اجماليه تصل إلى ملياري جنية.

وافتتح الرئيس أعمال إنشاء طريق بني مزار البويطي بطول 193 كيلو متر وبتكلفة 780 مليون جنيه لخدمة أبناء الواحات البحرية والصحراء الغربيةوربطها بمحافظتي المنيا والبحر الأحمر.



وأشار أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها اعلنت وزارة النقل في بيان لها أن طريق الصعيد الصحراوى الغربى طريق حر بدون تقاطعات مرورية حيث تستخدم فيه الكبارى للدورانات للخلف ويدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذها الدولة كما سيساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وسيكون جزءاً من محور القاهرة / كيب تاون المخطط تنفيذه مستقبلا لربط مصر بدول أفريقيا مرورا بالسودان حتى جنوب أفريقيا.



وأكدت وزارة النقل أنها راعت خلال مشروع هذا الطريق إنشاء طريق مستقل للشاحنات وتوسعته لمواجهة حوادث السيارات التى كانت تتكرر عليه، حيث تم إنشاؤه أسفلتى للاتجاه القادم من القاهرة إلى الصعيد كون أن سيارات النقل الثقيل تكون فارغة وأقل وزنا، بينما تم إنشاؤه خرسانى فى الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة

وأوضحت ان مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بالكامل يستغرق 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل شاملة المرحلة الأولى التى انتهى تنفيذها بطول 230 كيلو متر والمرحلة الثانية الجارى تنفيذها حاليا من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكى بطول 325كم، والمرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة فى المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى ارقين بطول 100 كم

طرق عالميه الصحراوي الغربي والبويطي ومحور سمالوط

طرق عالميه الصحراوي الغربي والبويطي ومحور سمالوط

طرق عالميه الصحراوي الغربي والبويطي ومحور سمالوط