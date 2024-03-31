استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات بمراكز المنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وفى هذا السياق، قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ابوقرقاص، حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين بالمركز والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٣٢ محضراً متنوعاً شملت ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل - عدم الإعلان).

وفى مركز مطاى، قال حامد فخري رئيس المركز، ان الوحدة المحلية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣٤٠ كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 16 محضرا تموينيا مخالفا جاءت ما بين ( شهادة صحية - إدارة منشأة بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود فواتير - ذبح خارج السلخانة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي بقيادة اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، حملات تموينية على الأسواق ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تابع محلات الجزارة للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والإعلان عن الأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم، وأثناء المرور تم رصد حالة سل بماشية تزن حوالي ٤٠٠ كيلو جرام تقريباً بمجزر مجلس قروي نواي، وتم الكشف عليها بواسطة الطب البيطري وتم اتخاذ اللازم، كما تم ضبط محل لبيع الدواجن بشارع 5 بحي غرب المدينة، حيثُ تم ضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعمل تقرير بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة .