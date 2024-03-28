عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تلقي 577 ألف طالب المصل ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي

تطعيم طلاب المدارس
تطعيم طلاب المدارس

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار فرقها الطبية في تطعيم 577 ألفا و22 طالبا بمدارس بمدن وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة "تمناية" بالصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 274 ألفا و54 طالبا، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 302 ألف و968 طالبا.

وأشار إلى أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالا لما تم تطعيمه من التطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهرا ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذي ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات الوقائية والاحترازية التطعيمات الروتينية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تطعيم الثنائي وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يُشارك أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي

ترشيحاتنا

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبيه قبل لقاء سيمبا التنزاني

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ