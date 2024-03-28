صحة المنيا: تلقي 577 ألف طالب المصل ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار فرقها الطبية في تطعيم 577 ألفا و22 طالبا بمدارس بمدن وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 274 ألفا و54 طالبا، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 302 ألف و968 طالبا.

وأشار إلى أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالا لما تم تطعيمه من التطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهرا ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذي ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.