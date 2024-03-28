ضبط 126 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٢٦ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١١٤ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - توقف بدون عذر و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجازر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

