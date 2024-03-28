إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة "تمناية" بالصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة "تمناية" مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطار من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب "تمناية" بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا بالقرب من مدخل مركز ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم من بينهم شخص مصاب بغيوبة تامة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، و كُلِفت إدارة المرور برفع أثار الحادث و تسيير الطريق بكامل طاقته لأمان مستخدميه من مستقلي السيارات.