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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

حادث مروري بأبوقرقاص
حادث مروري بأبوقرقاص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص. 

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انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة،واختلال عجلة القيادة وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم التحفظ علي المركبة، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

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