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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة غدا بملوي جنوب المنيا

قطع مياة الشرب بملوي
قطع مياة الشرب بملوي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في بيان لها انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة ملوى غدا الاحد الموافق 31 مارس الجاري من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وذلك نظرا لأعمال تطهير وصيانة المأخذ.

ونوهت الشركة في بيانها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة كما أهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه.

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وفى سياق متصل أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب ان قطاع المعامل والجوده بالشركة قام بتحليل 11462 عينة للتأكد من جودة المياه خلال اشهر يناير وفبراير ومارس شملت 7580 عينة كيميائية بالإضافة إلى 2104 عينة بكتيريولوجية و1328 عينة صرف صحي و 450 عينة صرف صناعي وذلك ضمن جهود الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأضاف السعيد أن الشركة لديها معملين مركزيين منهما المعمل المركزي لمياه الشرب والمعمل المركزي للصرف الصحي بالإضافة إلى 10 معامل للمحطات الرئيسية و10 معامل فرعية و11 معملا لمحطات معالجة الصرف الصحي بالإضافة لسيارات المعمل المتنقلة.

مشيرا إلى أن الشركة تسعي لتطوير الخدمات وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن بكافة أنحاء المحافظة.

أصحاب المخابز والمستشفيات اعمال الصيانة المهندس رجب السعيد جبر المخابز والمستشفيات المعمل المركزي انقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

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