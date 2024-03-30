بيطري المنيا: ذبح 6850 رأس ماشية بالمجازر وضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك خلال شهر رمضان المبارك ، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت 27 حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر مارس الجارى، أسفرت الحملات عن تحرير 51 محضراً مخالفاً، وضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم استقبال وذبح 6850 رأس ماشية بالمجازر حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في 38 مجزراً على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ( الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.