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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان والد اللاعب طارق السيد في بني مزار بالمنيا.. شاهد

جنازة والد اللاعب
جنازة والد اللاعب طارق السيد

شيع المئات من أهالي قرية بني صامت التابعة  لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا جثمان والد اللاعب طارق السيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الي مثواه الأخير.

حيث شارك المئات من اهالي القرية والقري المجاورة في صلاة الجنازة  على والد  اللاعب من مسجد البشير  بقرية بنى صامت قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

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عمت حالة من الحزن على طارق السيد وأشقائه وأهالي القريه خلال مراسم تشييع جثمانه.

كان طارق السيد قد أعلن عبر حسابه الشخصي  "فيس بوك " صباح اليوم الأحد عن وفاة والده.

ودون عبر حسابه الشخصي قائلا " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ..والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون " .

واضاف " توفي إلى رحمة الله تعالى والدي.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"

 

 

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الجنازة الزمالك بنى مزار بالمنيا تشييع لاعب نادي الزمالك منتخب مصر ال

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