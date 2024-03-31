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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. طرح 22 ألف و 400 عبوة مواد غذائية بأسعار مخفضة

مبادرة طرح السلع
مبادرة طرح السلع الغذائية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار".

أكد القاضي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة .

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أعلنت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس والمنيا طرح سلع غذائية مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪، حيث تم طرح 22 ألف و 400 كرتونة مواد غذائية، منها 20 ألف كرتونة بسعر 100 جنية تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بالمركز جاءت بواقع 4000 شنطة للمدينة و 16 ألف شنطة بقرى مركز ديرمواس، و 2400 كرتونة تم توزيعها بقريتي بني محمد سلطان - نزلة حسين وحي وسط مدينة المنيا، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وفي مركزي بني مزار وملوي  كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية، حيث تم طرح8500 كرتونة مواد غذائية مدعمة، منها 8000 كرتونة بقرى دير البرشا - أبو قلتة - قزمول - بني روح - بني خالد - الإدارة - نواي - عزبة جاد الله بمركز ملوي وطرح 500 كرتونة مواد غذائية بسعر 100 جنية بقري ( أبو جرج - الجندية ) بمركز بني مزار، حيث تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقري الشريف وأبو العودين وعزبة الصعايدة.

وفي مركزي مطاي وسمالوط تواصل الوحدات المحلية ضخ السلع الإستراتيجية الأساسية بمنافذ بيع السلع الغذائية علي مستوي المدينة والقرى التابعة لها، ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، وطرح اللحوم الحمراء بسعر 280 جنيه للكيلو ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بعرض السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة لسد احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

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