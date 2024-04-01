مشروع JANNA بالمنيا الجديدة.. 538 وحدة سكنية كاملة التشطيب| شاهد

مشروع عمارات جنه مصر " JANNA" يعد أحد أهم المشروعات القوميه العملاقه بمدينة المنيا الجديدة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحه سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بمحافظات الصعيد والذي يتكون من 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالمنطقه الترفيهية بالمدينة.

فمشروع سكن جنه يتكون من 22 عمارة بإجمالي 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات من 100 متر مربع إلى 150 مترا مربع والمشروع محاط بسور وبوابات للأمن يضم حمام سباحة ومساحات خضراء وجميع العمارات بها مصاعد والعمارة الواحدة تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة.

ومدينة المنيا الجديدة مخططة على مساحة 31 ألفا فدان ونعمل على 6100 فدان مشيراً أن فرص الاستثمار بالمدينة خلال 2021 شملت تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة 113 ألفا و187 مترا مربعا بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن ) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة .

كما شهد قطاع الطرق والزراعة بالمدينه تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة وأعمال الطرق مرحلة ثانية لـ 85 عمارة بمنطقة 1360 فدانا، والطريق المؤدى إليها من الطريق الصحراوي ( المنيا - أسيوط ) وازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي، وعمارات المنحة الإماراتية، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية وتجميل الميادين.



يشار إلى ان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعرض حصاد المشروعات المختلفة بمدينة المنيا الجديدة خلال 2021 وقال أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة المنيا.

وأضاف أنه تم خلال 2021 تم الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية 20 عمارة لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 متر مربع ضمن وحدات المبادرة بمنطقة الـ1360 فدانا.

جنة مصر بالمنيا الجديدة