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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة لمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة بالمنيا

حملات مستمرة بالمواقف
حملات مستمرة بالمواقف

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية للاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة عقب تحريك أسعار الوقود، والتأكد من التزام سائقى السرفيس والأجرة بتعريفة الركوب المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.

ومن جانبه تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة انتظام سير العمل بمواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة، وكذلك تعريفة الركوب لمركبة التوك توك وتحديد مبلغ ٥ جنيهات داخل المدينة وانذار السائقين بالالتزام بالتعريفة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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وفى مركز مطاى، قام حامد فخري رئيس المركز بجولة تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومي في مدينة مطاي و مواقف المنيا وموقف الغروب للتأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة إلى جانب التأكيد على تسعيرة التوك توك داخل المدينة ووضع الاستيكرات بتعريفة الأجرة على التكاتك المختلفة، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

 

فيما تابع هشام فايز رئيس مركز بنى مزار، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما تابع التعريفات المقررة للتوك توك وهى ٥ جنيهات داخل المدينة و١٠جنيهاً خارج المدينة، وتم التأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة، ووجود ملصق التسعيرة الجديدة على التوك توك. 

 

وأكد وجود لجان دورية من المرور والوحدة المحلية لمتابعة سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التزام السائقين بالتعريفة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحريك أسعار الوقود مواقف سيارات الأجرة وسائل النقل مواقف سيارات

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