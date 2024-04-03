سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراوية وجهود لاستخراجه بالمنيا

سقط شاب في بئر مياه جوفية معطل بمنطقة صحراويه بالقرب من الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا فيما تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنيا جهودها لاستخراج الشاب.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميقه معطل بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط م – ط – ع – 30 سنة مزارع مقيم بإحدي العزب بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.