عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراوية وجهود لاستخراجه بالمنيا

بئر مياه جوفية
بئر مياه جوفية

سقط شاب في بئر مياه جوفية معطل بمنطقة صحراويه بالقرب من الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا فيما تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنيا جهودها لاستخراج الشاب.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميقه معطل  بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا. 

خلال احتفالية ليلة القدر.. محافظ المنيا يكرم 390 من حفظة القرآن

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي: جموع الشعب تقف خلف قيادتكم الحكيمة

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط  م – ط – ع – 30 سنة مزارع مقيم بإحدي العزب  بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الأراضى الصحراوية الحماية المدنية والإسعاف الطريق الصحراوي الغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

موضوعات متعلقة

خلال احتفالية ليلة القدر.. محافظ المنيا يكرم 390 من حفظة القرآن

ترشيحاتنا

عايشة جثة من غير روح.. كلمات مؤثرة لوالدة حسن الجزار بعد مقتله.. شاهد

الأعنف منذ ربع قرن.. زلزال قوي يضرب تايوان ويودي بحياة عدة أشخاص

خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين.. خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن اجتياح رفح| تفاصيل

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

اقتصادي بحت.. إعلامى يكشف مزايا إقامة الديربي المصري في السعودية

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ