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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال احتفالية ليلة القدر.. محافظ المنيا يكرم 390 من حفظة القرآن

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ٣٩٠  من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر التى نظمتها  مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهريّة والقيادات التنفيذية من رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات بالمحافظة  وعدد من حفظة القرآن الكريم .

 

 

قدم محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها وشعبها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام .

تكريم حفظة القرآن الكريم 

وأشار المحافظ إلى أننا نعيش فى رحاب الليالى المتبقية من شهر رمضان المعظم ونتلمس فيها ليلة القدر فى العشر الأواخر وخاصة الوتر منها ، من خلال الإقبال على الله باقامة الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، مؤكدا على دور الأزهر والأوقاف فى تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة ولا سيما من خلال حفظ كتاب الله عز و جل و تدبر آياته وتشجيع الشباب على حفظ اياته وفهم محكمه وبيان مقاصده.

كما ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار،  لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، داعيا المولى سبحانه و تعالى أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال .

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب عرض فقرات انشاد دينى وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم .

 

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