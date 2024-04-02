عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الخيارى بأبوقرقاص .. غدا

صدى البلد

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا، الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى بمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 3 و4 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.


أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

بلينكن: أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة" في حربها مع روسيا

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

بلينكن: أعضاء المطبخ العالمي أبطال.. وطالبنا إسرائيل بحماية الأرواح البريئة

مفتي الجمهورية: لا مانع من دخول الحمامات بالهواتف المسجل عليها قرآن

دعاء النبي عند الإفطار بالعشر الأواخر من رمضان.. 9 كلمات تجعلك مستجاب

زكاة الفطر 35 جنيها.. اعرف أحكامها وآخر موعد لها وهذه عقوبة تاركها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للتوحد| أحذر هذه العلامات تشير للإصابة بالمرض

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

فيديو

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ