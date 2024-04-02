"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الخيارى بأبوقرقاص .. غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا، الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى بمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 3 و4 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.



أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.