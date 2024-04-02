إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.