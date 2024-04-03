محاولات حثيثة لاستخراجه| ننشر صورة شاب سقط في بئر معطل بالمنيا

عمق 23 متر

لا تزال الجهود مستمرة لمحاولة انتشال شاب سقط في بئر مياه جوفية معطل بمنطقة صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لسرعة انتشال الشاب والذي سقط أثناء العودة إلى منزله مساء فجر أمس الثلاثاء.



فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة معطل بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا يصل عمقها إلى 23 مترا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط م – ط – ع – 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

محاولات انتشال شاب سقط في بئر

محاولات انتشال شاب سقط في بئر

محاولات انتشال شاب سقط في بئر

محاولات انتشال شاب سقط في بئر