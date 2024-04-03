التفاصيل الكاملة لسقوط مزارع في بئر مياه جوفية معطلة بصحراوى المنيا|شاهد

ننشر التفاصيل الكاملة لسقوط شاب مزارع في بئر مياه جوفية معطلة بمنطقة صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لسرعة انتشال الشاب والذي سقط أثناء العودة إلى منزله مساء فجر أمس الثلاثاء.

القصة بدأت من يوم الإثنين في ساعة متأخرة من الليل عندما خرج الشاب طه محمد 35 سنة من أبناء قرية عزاقه بمركز المنيا الي المزرعة وأثناء حديثه فى التليفون المحمول سقط فى بئر يصل عمقها الى 23 مترا وقطرها لا يتعدى 50 سم وعندما علم الأهالي اسرعوا على الفور لنجدته وقاموا بالتواصل معه لانقاذه وتم إنزال حبل به هاتف محمول للتواصل معه إلا أنه بعد أن تم رفعه عدة أمتار انقطع الحبل ليعود إلى مكانه في قاع البئر.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة معطلة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا يصل عمقها الى أكثر من 20 مترا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 35 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطلة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرعة استخراج الشاب والذي فقد التواصل معه بعد سقوطه بعدة ساعات.

يشار إلى ان هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادث سقوط الطفل " ريان" في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله وإنقاذه.

سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراويه

سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراويه

سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراويه

سقوط شاب في بئر بمنطقة صحراويه