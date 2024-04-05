في لفتة انسانية..محافظ المنيا يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة لمسنة بقرية نزلة سعيد

فى لفتة إنسانية وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة سيدة مسنة بقرية نزلة سعيد التابعة لمركز ديرمواس واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدتها وتوفير احتياجاتها وذلك فور عرض مشكلتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم النزول الميداني لمكان سكن المواطنة بمعرفة إدارة الشئون الاجتماعية بديرمواس وبمشاركة جمعيتى نور الاسلام باسمو العروس والشاذلية بالعمارية الغربية وتبين من فحص الحالة ان المواطنة تدعى منيرة . ع 70 عاما تقيم فى منزل مسقوف من العروق مكون من غرفتين صغيرتين وتتقاضى معاش تأمينى شهرى حيث تم تركيب باب لمنزلها وسرير ومرتبة إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للمواطنة متمثلة فى سلع ومواد غذائية ولحوم.