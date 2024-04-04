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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات تفتيشية لمتابعة الوحدات الصحية بالمنيا

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الوحدات الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

 

 

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من جانبه، تابع حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى ، انتظام سير العمل بمستشفيات مطاى والوحدات الصحية بقري ( ادقاق – منشأة منبال – حلوة – بردنوها ) وذلك خلال جولة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين ، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولة التفتيش على مرافق المياه والكهرباء والتعرف على رصيد الألبان في المخازن، واسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والآمان .

وأكد رئيس المركز على اهتمام الوحدة المحلية بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز فى المجالس القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعه له، ورفع كفاءة أدائها، لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها .

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