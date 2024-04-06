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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة القدر.. آلاف المصلين يؤدون صلاة التهجد بالمنيا.. شاهد

آلاف المصلين
آلاف المصلين

شهدت منطقة حي مكه جنوب مدينة المنيا قيام آلاف المصلين بتأدية صلاة التهجد إحياء لليلة القدر وسط أجواء روحانيه رمضانية.

حيث اكتظت المساجد بالمصلين واصطف المصلون في مئات الصفوف بالشوارع وسط حاله من الخشوع والدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الذين قبل صلاتهم وصيامهم وركوعهم وسجودهم وان يقبل ويستجيب لدعائهم ويجعلهم من اهل الجنة.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" صور المصلين لتأدية صلاة التهجد وعلق آلاف المتابعين بالدعاء بقولهم " اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا".

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وفي سياق متصل كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 390 من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر التى نظمتها  مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهريّة والقيادات التنفيذية من رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات بالمحافظة وعدد من حفظة القرآن الكريم .

وقدم محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها وشعبها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام .

وأشار المحافظ إلى أننا نعيش فى رحاب الليالى المتبقية من شهر رمضان المعظم ونتلمس فيها ليلة القدر فى العشر الأواخر وخاصة الوتر منها ، من خلال الإقبال على الله باقامة الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، مؤكدا على دور الأزهر والأوقاف فى تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة ولا سيما من خلال حفظ كتاب الله عز و جل و تدبر آياته و تشجيع الشباب على حفظ اياته وفهم محكمه وبيان مقاصده.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار،  لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، داعيا المولى سبحانه و تعالى أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال .

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم إلى جانب عرض فقرات إنشاد دينى وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم .

 

صلاة التهجد في ليلة القدر
صلاة التهجد في ليلة القدر
صلاة التهجد في ليلة القدر
صلاة التهجد في ليلة القدر
صلاة التهجد في ليلة القدر
صلاة التهجد في ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر أسامة القاضي محافظ المنيا اللهم انك عفو تحب العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شهر رمضان المعظم عيد الفطر المبارك

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