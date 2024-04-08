نقدر عطائكم لتحقيق التنمية.. محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

بعث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

جاء في نصها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

وأضاف “وإننى إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة و عطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة”.

"حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى و نعم النصير" .

