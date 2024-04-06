عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بـالصحراوي الغربي.

صحة المنيا: 140 ألف منتفعة تلقت خدمات تنظيم الأسرة خلال مارس

المنيا..ضبط 2934 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق خلال مارس الماضي


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا أمام مدخل مركز أبو قرقاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 14 آخرين، جميعهم عمال مزارع، مقيمون بإحدى قرى ملوي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

أجهزة الأمنية اصابة 14 اخرين أصيب الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ربع نقل لقى شخص مصرعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

موضوعات متعلقة

صحة المنيا: 140 ألف منتفعة تلقت خدمات تنظيم الأسرة خلال مارس

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر.. ليلةٌ صافيةٌ لا بردٌ فيها ولا حر ولا عواء

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة يدين "المجاعة المخزية من صنع الإنسان" في غزة

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ