مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بـالصحراوي الغربي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا أمام مدخل مركز أبو قرقاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 14 آخرين، جميعهم عمال مزارع، مقيمون بإحدى قرى ملوي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.