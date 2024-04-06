المنيا..ضبط 2934 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق خلال مارس الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر مارس الماضي تمكنت من ضبط ٢٩٣٤ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

أكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات الرقابية خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستعرض التقرير الذى أعدته مديرية التموين ، أن الحملات خلال شهر مارس الماضي أسفرت عن ضبط ٢٩٣٤مخالفة منها ٢٤٣٨مخالفة للمخابز البلدية وتنوعت المخالفات بين (٧٢٤ خبز ناقص الوزن - ٥٥٠ خبز غير مطابق للمواصفات - ١٨توقف عن الإنتاج - ٢٧ تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- ١٠٧مخالفات لعدم وجود سجلات، ١٠١٢ مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير٤٩٦ مخالفة تموينية حيث جاءت المخالفات ما بين (١٣ عدم إعلان أسعار المنتجات - ١١٠ بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - ١٤ سلع بدون صلاحية - ١١ إدارة منشأة بدون ترخيص - ٢٩ ذبح خارج المجازر الحكومية - ٦٩ سلع مجهولة المصدر - ٨ مخالفات غش تجاري – ٥ مخالفات اسطوانات - ٤ مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - ٨٦ مخالفة لتجار تموينيين)، و١٤٧ قضية أخري متنوعة.