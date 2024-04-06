صحة المنيا: 140 ألف منتفعة تلقت خدمات تنظيم الأسرة خلال مارس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس الماضي بهدف التوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، فى إطار اهتمام الدولة بدعم صحة الأسرة المصرية.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ١٤٠ ألفا و٧٩٥ منتفعة، بالإضافة الى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.



وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف ١٤٩ ألفا و١٧ من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ ١٢٥ ألفا و٥٩٦ زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل ٩٤ ألفا و٤١٨ سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي ١٤ ألف و١٣٣سيدة حامل، وما يقرب من ١٣ ألفا و ٥٤٩ سيدة بعد الوضع.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد ٢١ ألفا و٧٨ ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ١١ ألفا و٩٣٦ ندوة عن الأمراض المزمنة.