ابن عم " طه" يروي قصة سقوطه في بئر صحراء المنيا ومحاولات إنقاذه الأولى.. فيديو وصور

لليوم الرابع لا تزال جهود الحفر مستمرة ومتواصله لمحاولة انتشال جثمان شاب مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطل بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لانتشال الشاب والذي سقط في البئر أثناء العودة إلى منزله فجر الثلاثاء الماضي.

وقال إيهاب محمود ابن عم الشاب طه محمد من أبناء قرية عزاقة بمركز المنيا إن ابن عمه المزارع الشاب طه محمد 30 سنه أثناء تجوله بالقرب من مزرعة يعمل بها فجر الثلاثاء بعد تناوله وجبة السحور وأثناء حديثه في التليفون سقط في البئر المعطل وبعد ما يقرب من 45 دقيقه سمع أصدقاؤه صوت استغاثات " طه" من البئر تحركوا مسرعين فوجدوه يستغيث، وعلى الفور قاموا بإنزال زجاجة مياه وكشاف وتليفون للتواصل معه كما استغاثوا بالأهالي وجميع أفراد عائلته وأصدقائه لسرعة نجدته.

وأضاف إيهاب ابن عم طه حلولنا أن ننزل احد الأشخاص باستخدام ونش وحبل لانتشال طه فنزل ما يقرب 3 أمتار ولم يستطيع النزول وكاد أن يختنق بسبب قلة الأكسجين.

كما تواصلنا مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجاء رجال الحمايه المدنية وحاولوا انتشاله من البئر وقاموا بانزال حبل إلا أنه أثناء الصعود انقطع الحبل وفقدنا الاتصال والتواصل معه.

وأوضح إيهاب أن البئر قطرة ضيق لا يتعدى 60 سنتيمتر وحاليا نقوم بالحفر بجواره للوصل الي " طه" باستخدام عدد من الحفارات واللوادر ودقاق وسيارات والمعدات لانقاذه إلا أن جميع الجهود فشلت حتى الآن.



فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميق بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا يصل عمقه الي ما يقرب من 25 مترا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعه لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

واصدر المحافظ تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة 4 لوادر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي قرية 8 دائرة مركز المنيا وضع يد حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه وجار المتابعة.

استمرار أعمال الحفر

استمرار أعمال الحفر

استمرار أعمال الحفر