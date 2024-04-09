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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 7 أيام من الحفر.. تشييع جثمان «ريان المنيا» إلى مثواه الأخير|شاهد

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على الجثمان

قدم “صدى البلد” بثا مباشرا لقيام المئات من أهالي قرية عزاقة بمركز المنيا والقرى المجاورة وعدد كبير من أبناء القبائل، بتشييع جثمان المزارع طه محمد عبد العزيز، 35 سنة، بعد انتشاله من بئر بالصحراء الغربية كان قد سقط فيها منذ 7 أيام، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنيا العام للعرض على الطب الشرعي، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية وسط حالة من الحزن.

وانتشلت قوات الإنقاذ بمعاونة الأهالي، مساء أمس الاثنين، جثمان المزارع الشاب طه محمد عبد العزيز، الذي سقط في بئر معطلة بالصحراء الغربية، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، وواجه الأهالي وقوات الإنقاذ صعوبات كبيرة في انتشاله.

جاء ذلك بوجود قوات الأمن، وعدد كبير من أهالي قرية عزاقة وقرية 8 وأهالي القبائل العربية التي ينتمى لها الشاب وعائلته، وسط حالة من الحزن على فقدانه.

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ريان المنيا| استخراج جثمان الشاب طه بعد 6 أيام من سقوطه بالبئر

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان مقابر القرية بحضور عدد كبير من الأهالى وأهالي القرى المجاورة.

يشار إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادث سقوط الطفل "ريان" في بئر بدولة المغرب الشقيقة، وظل بداخلها لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

شاهد لينك البث المباشر

https://fb.watch/rknt3TDJqS/

 

تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
تشييع جثمان الشاب طه
الجنازة إستخراج القبائل العربية المغرب الشقيقة سقوط الطفل ريان في بئر مشرحة مستشفى المنيا

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