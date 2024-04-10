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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: مبادرة حياة كريمة إنجاز غير مسبوق.. شاهد

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل المهنئين

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأربعاء المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وذلك بقاعة عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة من جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء المراكز والمدن وسط أجواء اتسمت بالود والبهجة بحلول العيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة .

وبهذه المناسبة، تبادل محافظ المنيا  التهنئة مع الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك ،مقدماً التهنئة لجموع الشعب  المصرى عامة وأهالي المنيا خاصة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم علينا الأمن والأمان ويعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  والذى يتزامن هذا العام مع بدء ولاية جديدة له سائلين المولى عز و جل أن تكون أعوام رخاء  وسعادة لشعب مصر العظيم .

محافظ المنيا يوجه بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

محافظ المنيا يوجه باستمرار التصدي للتعديات على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

اكد محافظ المنيا ان مشروعات المبادرة  الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى تعد انجازا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث  وأن ما تم على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية فى كافة القطاعات التنموية يعد طفرة بكل المقاييس .
 

محافظ المنيا يستقبل المهنئين
محافظ المنيا يستقبل المهنئين
محافظ المنيا يستقبل المهنئين
محافظ المنيا يستقبل المهنئين
محافظ المنيا يستقبل المهنئين
محافظ المنيا يستقبل المهنئين
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