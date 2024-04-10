محافظ المنيا يوجه بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي من دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للقضاء على التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.



وشدد المحافظ -في بيان اليوم "الأربعاء"، على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

في هذا السياق، قال رئيس مركز ومدينة المنيا عامر طه إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ وإزالة فورية 12 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة.

وفى مركز ديرمواس، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدي وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد، كما تم إزالة سور مخالف لقانون البناء بعزبة حنا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز (أبو قرقاص- مطاى ـ سمالوط) تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 34 حالة تعد على الأرض الزراعية وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مراكز ( بني مزار- ملوي ـ مغاغة)، أزالت الوحدات المحلية 43 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 14 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بمركز بني مزار.

على صعيد متصل، وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، بكافة المراكز والقرى.

وشدد على انتظام ورديات عمال النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية.