إيبارشيات المنيا يقدمون التهنئة لقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر |صور

قدم أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، والأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا يرافقهم وفود من كهنة وأراخنة إيبارشياتهم التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة المنيا.

وزار الأحبار الخمسة والوفود المرفقة مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زاروا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد ضبش مدير الأمن وقيادات المديرية. وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة المنيا حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.