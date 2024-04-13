ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى أبو قرقاص المنيا

ينشر " صدى البلد" اسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بإحدى قرى مركز ابوقرقاص جنوب المنيا والذي أسفر عن إصابة 45 شخص تم نقل المصابين للمستشفى تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي احد قرى مركز أبو قرقاص بانفجار أسطوانة بوتاجاز ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 45 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة وهم:

عبدالرحيم. ح. ع 45 سنة، ويوسف. ش. م20 سنة، ومحمد. ن. م 30 سنة، صابر. ف. ج 25 سنة وطارق. م. ج 18 سنة، رودينا. ح. ع 9 سنوات، عفاف. ع. م 40 سنة، علاء. م 30 سنة، محمد. ص. ع 42 سنة، شريف. م. ص 12 سنة، زياد. ح. ع 8 سنوات، عامر. ح. ع 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي، ملك. ح. ع 13 سنة، مهني. ع. م 52 سنة، محمد. ا. ع 11 سنة، رحمة. ا. ن 14 سنة، سيد. ف 43 سنة، شهد. ن. م 4 سنين، نورا. ن. م 15 سنة، عيد. م. ن 8 سنين، محمد. ا. ن 12 سنة، رحمة. ا. ن 14 سنة، سيد. ف. ع 43 سنة، سماح. ف. م 40 سنة، محمد. ي. ا 18 سنة، فؤاد. م. ع 25 سنة، شعبان. م. ع 50 سنة، عمرو. م. ص 14 سنة، عبدالله. ط. ن 12 سنة، أدهم. س. ن 12 سنة، ليلى. س. س 45 سنة، منة. ا. ح 13 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب: نبيل. م. م 58 سنة، طه. ن. 40 سنة، هدير. ر. ف 20 سنة، فاطمة. ن. س 43 سنة، ندى. م. س 19 سنة، قدرية. ع. م 60 سنة، طالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، درديري. ع. د 50 سنة، عصام. م. ت 43 سنة، نبيه. ن. ج 40 سنة، محمود. ر. م 23 سنة، محمد. ن. م 23 سنة، محمد. د. ع 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.



وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة حدث تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم وأنفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق