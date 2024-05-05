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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يستقبل محافظ المنيا والقيادات الأمنية والتنفيذية للتهنئة بعيد القيامة المجيد|صور

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الوزير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والوفد المرافق له، والدكتور جان هنري، حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، ووكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الدينية، والشعبية، وممثلي الأزهر، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والأحزاب السياسية بالمحافظة، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

وأعرب الأنبا باسيليوس عن شكره، وتقديره على هذه الزيارة، وهو ما يعكس روح المحبة، والأخوة، التي تجمع بين المصريين، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقي الشعوب، من أجل تحقيق التقدم، والازدهار لوطننا الغالي مصر، وأن يعم علينا بالأمن، والأمان، والاستقرار.

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