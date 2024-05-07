إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 14 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الزراعي.