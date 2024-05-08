المنيا.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بدون شكاوى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثانى اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعملها على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان.

وأكد المحافظ ، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات و اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة فى نفوس الطلاب.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لانتظام سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني داخل لجان صفوف النقل على مستوي الإدارات التعليمية كل فى نطاقه الجغرافى وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

من جانبه، أوضح حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس) ، والصفين الأول والثاني الاعدادي والصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات فى الفترة من 8 مايو وحتى 22 مايو ، والصف الثالث الاعدادي العام من 15 مايو حتي 21 مايو، ، فيما يبدأ الصف الثاني الثانوي الاختبارات غدا الخميس 9 مايو وحتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الثانوى الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 22 مايو 2024.