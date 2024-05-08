في اليوم الثاني لبدء التصالح.. انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على متابعته المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ، إلى توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن والبالغ عددها 9 مراكز للسير في عملية التصالح، لافتاً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مناشدا المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في اجراءات التصالح وسداد 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات وخارجها، مع وضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية التسع على مستوى المحافظة انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية كل في نطاقه، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء مع تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق الصالح العام.

