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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بشكل ملحوظ اليوم مجددا، إذ سجلت نحو 75-76 جنيها في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويبدأ سعر الدواجن اليوم من 79 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر كرتونة البيض من نحو 185 إلى 125 جنيها.

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تراجع أسعار الأعلاف 

وتراجعت أسعار طن العلف بحسب بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 172-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  1. سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من  75-76 جنيها في المزرعة، و79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  2. الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.
  3. الدواجن الساسو: 97-110 جنيهًات للكيلو.
  4. الأوراك: بين 87- 105 جنيهًات للكيلو.
  5. البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  6. الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.
  7. سعر الأجنحة: 65 -70 جنيهًا للكيلو.
  8. سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.
  9. الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 120 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 125-135 جنيها بعد 180 أو يزيد.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 127 جنيها للمستهلك
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