بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 انخفاضًا ملحوظًا بعد دعوات المقاطعة التي بدأت قبل أسبوعين، وأثرت على مختلف أسعار السلع خاصة الفراخ واللحوم والأسماك بينما امتدت لتشمل سلع أخرى.

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 78 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 83 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ل 92 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 105 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.







أسعار البيض

• وانخفضت سعر كرتونة الأحمر من للتراوح 114 ل 130 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلي 163 جنيهًا فى شهر رمضان .



• أما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 114 ل 130 جنيهًا

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 120 جنيها.



مقاطعة الدواجن

ومن جانبه ، وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لايوجد مقاطعة للدواجن والبيض على أرض الواقع ، معلقا :" كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المصريين لايستطيعون الاستغناء عن الدواجن باعتبارها أرخص بروتين " .





وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن أسعار البيض انخفضت فى المزارع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية ، حيث انخفضت كرتونة البيض حوالى 45 جنيهًا، كذلك هبطت أسعار الدواجن عقب شهر رمضان بسبب قلة الإقبال عليها .



وتابع قائلا:" لما الناس تقاطع اللحوم والأسماك والدواجن هناكل إيه؟ " ، مؤكدًا أن هناك ضعف في القوة الشرائية فى الدواجن والبيض، حيث يصل نصيب الفرد 12 كيلو فى العام فى حين أن نصيب الفرد فى الدول المحيطة حوالى 25 كيلو فى العام .