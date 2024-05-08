عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 انخفاضًا ملحوظًا بعد دعوات المقاطعة التي بدأت قبل أسبوعين، وأثرت على مختلف أسعار السلع خاصة الفراخ واللحوم والأسماك بينما امتدت لتشمل سلع أخرى.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  78 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  83 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها . 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  ل 92 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها. 

وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 105 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.



 

أسعار البيض 

 

•  وانخفضت  سعر كرتونة الأحمر من للتراوح  114 ل 130 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلي 163 جنيهًا  فى شهر رمضان  .
 

• أما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 114 ل  130 جنيهًا 

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 120 جنيها.
 

مقاطعة الدواجن 

ومن جانبه ، وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أنه لايوجد مقاطعة للدواجن والبيض على أرض الواقع ، معلقا :" كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المصريين لايستطيعون الاستغناء عن الدواجن باعتبارها أرخص بروتين " .

 

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن أسعار البيض انخفضت فى المزارع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية ، حيث انخفضت كرتونة البيض حوالى 45 جنيهًا،  كذلك هبطت أسعار الدواجن عقب شهر رمضان بسبب قلة الإقبال عليها .
 

وتابع قائلا:" لما الناس تقاطع اللحوم والأسماك والدواجن هناكل إيه؟ " ، مؤكدًا أن هناك ضعف في القوة الشرائية فى الدواجن والبيض،  حيث يصل نصيب الفرد  12 كيلو فى العام فى حين أن نصيب الفرد فى الدول المحيطة حوالى 25 كيلو فى العام .

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض مقاطعة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

ترشيحاتنا

الداخلية البريطانية تكشف سبب تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية في المطارات

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. اعرف الحل الشرعي

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. هل توافق أمريكا مبدئيًا على عملية رفح؟

متلعبش مع الأسد.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي برباعية على الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

بعد نجاح حفله الأخير .. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت

بعد تصريح "أنا بعشقه".. آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-