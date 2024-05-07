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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض 26%.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

أرشيفية
أرشيفية

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إن أسعار السلع تنخفض يومًا بعد يوم، حيث انخفضت بنسبة 26%، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للوضع من قبل مجلس الوزراء.

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السكر بـ 12 جنيهًا

وأضاف “جابر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيهًا و80 قرشًا، والزيت بـ 30 جنيهًا، والمكرونة بحوالي 7 جنيهات.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرف التجارية أن هناك رقابة وجهودا كبيرة لمتابعة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مؤكدًا أن هناك دورًا مهمًا للمواطنين أيضًا في متابعة الأسعار تحت ما يسمى “المتابعة الذاتية”.

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