عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أسعار السلع اليوم| البيض بـ120.. الدواجن 77.. والذهب يسجل 2627 جنيها للجرام

صدى البلد
  • الطماطم تسجل 4.5 جنيهات في سوق العبور
  • الدواجن البيضاء تصل إلى 77 جنيها للكيلو
  • كرتونة البيض الأبيض بـ 120 جنيها
  • جرام الذهب عيار 18 يسجل 2627 جنيها للشراء

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2024، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

 

 

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11 جنيها للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

قبل شم النسيم.. تموين القاهرة تضبط 2 طن رنجة وفسيخ وأسماك فاسدة

في شم النسيم.. التموين تطرح رنجة درجة أولى بـ 160 جنيها للكيلو


 

أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 10 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 8 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيها، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيها.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 11 جنيها، و البسلة 22 جنيها، والثوم 43 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 18 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و اليوسفي 13 جنيهات والليمون البلدي 20 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيهًا، والتفاح الجولدن 70 جنيها، والبلح السيوي 60 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 125 جنيه، والأفوكاتو 150 جنيها، و الرمان 25 جنيها.


وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 80 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 125 جنيه للكيلو، والعنب الأسود 125 جنيه، و البرقوق السكري 100 جنيهًا، والأناناس 75 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 120 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 150 جنيها.

 

 

الدواجن والبيض اليوم

 


جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

 


أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و 77 جنيها للكيلو.

 

سعر أمهات الدواجن البيضاء  75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
 

تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها.

و البلدي  114 و 115 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و 36 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.


الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.

 

 

الذهب اليوم في مصر

 

سجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3525.75 جنيه للبيع 3502.75 جنيه للشراء


وبلغ سعر الذهب عيار 21  حوالي 3085 جنيها للبيع و 3065 جنيها للشراء.

 


سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2644.25 جنيه للبيع و 2627.25 جنيه للشراء.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2056.75 جنيه للبيع و 2043.25 جنيه للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24680 جنيه للبيع و 24520 جنيه للشراء، والأونصة حوالي 2315  دولارا  للبيع 2314  دولارا للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات اختلاف أسعار السلع اليوم اسعار السلع اسعار الدواجن والبيض الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الاحتلال يفجر النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم طولكرم

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات شرقي رفح الفلسطينية

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب المدارس عبر هذا الرابط.. غداً

حديقة الحيوان خارج الخدمة.. لنشات إنقاذ نهري وشرطة نسائية لتأمين احتفالات شم النسيم

إصابات بين جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله بمسيرة محملة بالمتفجرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ