أسعار السلع اليوم| البيض بـ120.. الدواجن 77.. والذهب يسجل 2627 جنيها للجرام

الطماطم تسجل 4.5 جنيهات في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 77 جنيها للكيلو

كرتونة البيض الأبيض بـ 120 جنيها

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2627 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2024، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11 جنيها للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 10 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 8 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيها، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيها.



أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 11 جنيها، و البسلة 22 جنيها، والثوم 43 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 18 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و اليوسفي 13 جنيهات والليمون البلدي 20 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيهًا، والتفاح الجولدن 70 جنيها، والبلح السيوي 60 جنيها.



سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 125 جنيه، والأفوكاتو 150 جنيها، و الرمان 25 جنيها.



وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 80 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 125 جنيه للكيلو، والعنب الأسود 125 جنيه، و البرقوق السكري 100 جنيهًا، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 120 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 150 جنيها.

الدواجن والبيض اليوم



جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و 77 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها.

و البلدي 114 و 115 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت





يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و 36 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.

الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3525.75 جنيه للبيع 3502.75 جنيه للشراء



وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3085 جنيها للبيع و 3065 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2644.25 جنيه للبيع و 2627.25 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2056.75 جنيه للبيع و 2043.25 جنيه للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24680 جنيه للبيع و 24520 جنيه للشراء، والأونصة حوالي 2315 دولارا للبيع 2314 دولارا للشراء.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.