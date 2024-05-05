في شم النسيم.. التموين تطرح رنجة درجة أولى بـ 160 جنيها للكيلو

طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الأسماك بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

وتتوافر بالمنافذ رنجة فاخرة درجة أولى بسعر 160 جنيها للكيلو، بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع.

على جانب آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر مايو 2024، اعتبارا من يوم الأربعاء أول الشهر.

30 صنفا من السلع

ويتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.